Жителей Молдовы предупредили о тяжелой зиме: что произошло

В стране возможен газовый кризис.
Жителей Молдовы призывают готовиться к "очень тяжелой зиме". В стране может возникнуть газовый кризис.
Об этом заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан, сообщило издание Newsmaker.
"Я должен быть честным с вами. Нас ждет очень тяжелая зима, и мы должны быть готовы", — заявил глава правительства.
По его словам, в Молдове может возникнуть газовый кризис. На то ее две причины. Одна из них – вероятное повышение тарифов на топливо.
"Есть много вопросов о том, как закупали газ летом и осенью. Гражданам нужны разъяснения. Они получат ответы во время парламентских слушаний", – заявил Речан.
Другая причина — возможное прекращение поставок газа на левый берег Днестра, где проживают около 300 тысяч человек.
"Большинство из них – наши граждане, которые могут остаться без тепла и электроэнергии. Это может перерасти в гуманитарную катастрофу. Поскольку это наши граждане, мы обязаны найти решение", – подчеркнул молдавский премьер.
Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Петер Сиярто разозлился из-за санкций США против российского "Газпромбанка". Мол, они ставят под опасность энергетическую сохранность неких государств Центральной Европы.
Читайте также:
- Не поддадимся на шантаж Путина: в Австрии ответили на прекращение поставок газа из России
- В Словакии нашли замену российскому газу
- Байден в последнюю минуту просит у Конгресса $24 млрд в помощь Украине – NYP