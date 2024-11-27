Жителей Молдовы призывают готовиться к "очень тяжелой зиме". В стране может возникнуть газовый кризис.

Об этом заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан, сообщило издание Newsmaker.

"Я должен быть честным с вами. Нас ждет очень тяжелая зима, и мы должны быть готовы", — заявил глава правительства.

По его словам, в Молдове может возникнуть газовый кризис. На то ее две причины. Одна из них – вероятное повышение тарифов на топливо.

"Есть много вопросов о том, как закупали газ летом и осенью. Гражданам нужны разъяснения. Они получат ответы во время парламентских слушаний", – заявил Речан.

Другая причина — возможное прекращение поставок газа на левый берег Днестра, где проживают около 300 тысяч человек.

"Большинство из них – наши граждане, которые могут остаться без тепла и электроэнергии. Это может перерасти в гуманитарную катастрофу. Поскольку это наши граждане, мы обязаны найти решение", – подчеркнул молдавский премьер.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Петер Сиярто разозлился из-за санкций США против российского "Газпромбанка". Мол, они ставят под опасность энергетическую сохранность неких государств Центральной Европы.

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