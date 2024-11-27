Мешканців Молдови попередили про важку зиму: що сталося

Мешканців Молдови закликають готуватися до "дуже важкої зими". В країні може виникнути газова криза.

Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, повідомило видання Newsmaker.

"Я повинен бути чесним з вами. На нас чекає дуже важка зима, і ми повинні бути готові", - заявив очільник уряду.

За його словами, в Молдові може може виникнути газова криз. На це її дві причини. Одна з них - ймовірне підвищення тарифів на паливо.

"Є багато питань про те, як закуповували газ влітку та восени. Громадянам потрібні роз'яснення. Вони отримають відповіді під час парламентських слухань", - заявив Речан.

Інша причина - можливе припинення постачання газу на лівий берег Дністра, де проживають близько 300 тисяч осіб.

"Більшість із них - наші громадяни, які можуть залишитися без тепла та електроенергії. Це може перерости в гуманітарну катастрофу. Оскільки це наші громадяни, ми зобов'язані знайти рішення", - наголосив молдовський прем'єр.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Петер Сіярто розлютився через санкції США проти російського "Газпромбанку". Мовляв, вони ставлять під загрозу енергетичну безпеку деяких країн Центральної Європи.

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