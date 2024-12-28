“Газпром” припиняє постачання газу до Молдови: що сталося

Росія заявила, що Молдова повинна сплатити борг за минуле постачання у розмірі 709 мільйонів доларів.

Російський газовий монополіст “Газпром” від 1 січня 2025 року припиняє постачання газу до Молдови через заборгованість.

Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.

“Молдовагаз” регулярно не виконує своїх платіжних зобов'язань за чинним контрактом, що є суттєвим порушенням його умов”, - заявили в “Газпромі”.

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Компанія стверджує, що залишає за собою право вживати будь-які дії, включно з розірванням контракту на постачання з Республікою Молдова.

“Газпром” повідомив, що обмеження діятиме доти, доки “Молдовагаз” не отримає письмового повідомлення про зміну ситуації.

Як повідомляє Reuters, Росія заявила, що Молдова повинна сплатити борг за минуле постачання у розмірі 709 мільйонів доларів. Молдова заявила, що її борг становить лише 8,6 мільйона доларів.

Через Україну Росія постачає до Республіки Молдова близько 2 млрд кубометрів газу на рік. Його транспортують по трубопроводах до сепаратистського регіону Придністров'я, який використовує газ для виробництва дешевої електроенергії, яку потім продає решті Молдови.

Населення Республіки Молдова в 2,5 мільйона жителів готується до тривалих відключень електроенергії після того, як Київ оголосив, що не продовжить транзитний контракт з "Газпромом", який закінчується 31 грудня.

Нагадаємо, у Молдові комісія з надзвичайних ситуацій вжила заходів, спрямованих на зниження споживання електроенергії у години пік. Відповідну ухвалу опублікували на урядовому сайті в п'ятницю, 27 грудня.

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