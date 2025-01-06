Зеленский назвал угрожающие планы Путина по Молдове

По словам президента, Путин будет делать все для возвращения влияния там, где было влияние СССР.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин будет разворачивать Молдову от Европы.

Об этом глава государства рассказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

По словам Зеленского, Путин будет бороться за контроль над парламентом Молдавии.

Также читайте Чмут сделал громкое заявление о возвращении контроля над Приднестровьем

"Он сейчас будет бороться за парламент Молдовы. Это второй его шаг. Вы увидите в апреле, что произойдет. Он начнет разворачивать Молдову от Европы, хотя они туда и хотят. Ему все равно", – сказал украинский президент.

Он добавил, что российский диктатор будет делать все, чтобы вернуть себе влияние там, где было влияние Советского Союза.

К слову, в декабре 2024 года парламент Молдовы утвердил Национальную стратегию обороны на следующие 10 лет, в которой указал Россию основным фактором угрозы.

Читайте также: