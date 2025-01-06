Рецепт бисквитного печенья

Нежное бисквитное печенье легко приготовить из трех ингредиентов, которые всегда найдутся в любом холодильнике.
Испеките круглые бисквитные печеньки, каждое смажьте джемом, нутеллой или сгущенным молоком, а затем соедините их попарно.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 180 г
- яйца куриные
- 3 шт.
- сахар
- 120 г
- соль
- щепотка
- сгущенное молоко вареное
- Взбейте яйца с сахаром и солью до пышной массы.
- Добавьте частями просеянную муку, перемешивая лопаткой снизу вверх.
- Выложите ложкой на противень, застеленный пергаментной бумагой, на небольшом расстоянии друг от друга.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 10-12 минут. Остудите, затем каждое печенье смажьте сгущенным молоком и соедините вместе две половинки.
Советы:
- По желанию добавьте ванильный сахар.
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