Рецепт бисквитного печенья

Нежное бисквитное печенье легко приготовить из трех ингредиентов, которые всегда найдутся в любом холодильнике.

Испеките круглые бисквитные печеньки, каждое смажьте джемом, нутеллой или сгущенным молоком, а затем соедините их попарно.

Ингредиенты мука пшеничная 180 г яйца куриные 3 шт. сахар 120 г соль щепотка сгущенное молоко вареное

Взбейте яйца с сахаром и солью до пышной массы. Добавьте частями просеянную муку, перемешивая лопаткой снизу вверх. Выложите ложкой на противень, застеленный пергаментной бумагой, на небольшом расстоянии друг от друга. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 10-12 минут. Остудите, затем каждое печенье смажьте сгущенным молоком и соедините вместе две половинки.

Советы:

По желанию добавьте ванильный сахар.

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