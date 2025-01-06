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Рецепт бисквитного печенья

Время готовки
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
416 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
163
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт бисквитного печенья

Бисквитное печенье / Фото: Credits

Нежное бисквитное печенье легко приготовить из трех ингредиентов, которые всегда найдутся в любом холодильнике.

Испеките круглые бисквитные печеньки, каждое смажьте джемом, нутеллой или сгущенным молоком, а затем соедините их попарно.

Ингредиенты

мука пшеничная
180 г
яйца куриные
3 шт.
сахар
120 г
соль
щепотка
сгущенное молоко вареное
  1. Взбейте яйца с сахаром и солью до пышной массы.
  2. Добавьте частями просеянную муку, перемешивая лопаткой снизу вверх.
  3. Выложите ложкой на противень, застеленный пергаментной бумагой, на небольшом расстоянии друг от друга.
  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 10-12 минут. Остудите, затем каждое печенье смажьте сгущенным молоком и соедините вместе две половинки.

Советы:

  • По желанию добавьте ванильный сахар.

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