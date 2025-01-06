Рецепт бісквітного печива

Ніжне бісквітне печиво легко приготувати із трьох інгредієнтів, які завжди знайдуться в будь-якому холодильнику.
Спечіть кругле бісквітне печеннячко, кожне змастіть джемом, нутелою або згущеним молоком, а потім з'єднайте попарно.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 180 г
- яйце куряче
- 3 шт.
- цукор
- 120 г
- сіль
- щіпка
- молоко згущене варене
- Збийте яйця з цукром і сіллю до пухкої маси.
- Додайте частинами просіяне борошно, перемішуючи лопаткою знизу вгору.
- Викладіть ложкою на деко, застелене пергаментним папером, на невеликій відстані одне від одного.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій до 190 градусів духовці 10-12 хвилин. Остудіть, потім кожне печиво змастіть згущеним молоком, джемом або нутеллою та з'єднайте разом дві половинки.
Поради:
- За бажанням додайте ванільний цукор.
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