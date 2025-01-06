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Рецепт бісквітного печива

Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
416 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
163
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт бісквітного печива

Бісквітне печиво / Фото: Credits

Ніжне бісквітне печиво легко приготувати із трьох інгредієнтів, які завжди знайдуться в будь-якому холодильнику.

Спечіть кругле бісквітне печеннячко, кожне змастіть джемом, нутелою або згущеним молоком, а потім з'єднайте попарно.

Інгредієнти

борошно пшеничне
180 г
яйце куряче
3 шт.
цукор
120 г
сіль
щіпка
молоко згущене варене
  1. Збийте яйця з цукром і сіллю до пухкої маси.
  2. Додайте частинами просіяне борошно, перемішуючи лопаткою знизу вгору.
  3. Викладіть ложкою на деко, застелене пергаментним папером, на невеликій відстані одне від одного.
  4. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 190 градусів духовці 10-12 хвилин. Остудіть, потім кожне печиво змастіть згущеним молоком, джемом або нутеллою та з'єднайте разом дві половинки.

Поради:

  • За бажанням додайте ванільний цукор.

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