Хрумкі вафельні трубочки — всім добре знайомий варіант випічки для гостей або для того, щоб просто потішити своїх близьких. Готуються вони зі звичайних інгредієнтів, які знайдуться у будь-якому холодильнику.
Вам знадобляться яйця, вершкове масло, борошно та цукор. Печуться вони швидко і легко, а виходять солодкими, розсипчастими та хрусткими.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 2 скл.
- яйця курячі
- 6 шт.
- вершкове масло
- 300 г
- цукор
- 1 скл.
- сіль
- Вершкове масло розтопити.
- Яйця з цукром збийте віничком. Додайте вершкове масло, сіль, перемішайте, потім всипте борошно і ще раз перемішайте.
- Тісто по столовій ложці викладайте у вафельницю та випікайте до золотистого кольору. Повертайте трубочки одразу, поки гарячі.
Поради:
- Вафельні трубочки можна наповнити будь-яким кремом.
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