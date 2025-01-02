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Хрумкі вафельні трубочки

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
480 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
306
Час на прочитання
1 хв
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Хрумкі вафельні трубочки

Хрумкі вафельні трубочки / Фото: Credits

Хрумкі вафельні трубочки — всім добре знайомий варіант випічки для гостей або для того, щоб просто потішити своїх близьких. Готуються вони зі звичайних інгредієнтів, які знайдуться у будь-якому холодильнику.

Вам знадобляться яйця, вершкове масло, борошно та цукор. Печуться вони швидко і легко, а виходять солодкими, розсипчастими та хрусткими.

Інгредієнти

борошно пшеничне
2 скл.
яйця курячі
6 шт.
вершкове масло
300 г
цукор
1 скл.
сіль
  1. Вершкове масло розтопити.
  2. Яйця з цукром збийте віничком. Додайте вершкове масло, сіль, перемішайте, потім всипте борошно і ще раз перемішайте.
  3. Тісто по столовій ложці викладайте у вафельницю та випікайте до золотистого кольору. Повертайте трубочки одразу, поки гарячі.

Поради:

  • Вафельні трубочки можна наповнити будь-яким кремом.

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