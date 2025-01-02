Хрустящие вафельные трубочки – всем хорошо знакомый вариант выпечки для гостей или просто порадовать своих близких. Готовятся они из обычных ингредиентов, которые найдутся в любом холодильнике.
Вам понадобятся яйца, сливочное масло, муку и сахар. Пекутся быстро и легко, а получаются сладкими, рассыпчатыми и хрустящими.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 2 ст.
- яйца куриные
- 6 шт.
- сливочное масло
- 300 г
- сахар
- 1 ст.
- соль
- Сливочное масло растопить.
- Яйца с сахаром взбейте венчиком. Добавьте сливочное масло, соль, перемешайте, затем всыпьте муку и еще раз перемешайте.
- Тесто по столовой ложке выкладывайте в вафельницу и выпекайте до золотистого цвета. Сворачивайте трубочки сразу, пока горячие.
Советы:
- Вафельные трубочки можно наполнить любым кремом.
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