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Хрустящие вафельные трубочки

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
480 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
306
Время на прочтение
1 мин
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Хрустящие вафельные трубочки

Хрустящие вафельные трубочки / Фото: Credits

Хрустящие вафельные трубочки – всем хорошо знакомый вариант выпечки для гостей или просто порадовать своих близких. Готовятся они из обычных ингредиентов, которые найдутся в любом холодильнике.

Вам понадобятся яйца, сливочное масло, муку и сахар. Пекутся быстро и легко, а получаются сладкими, рассыпчатыми и хрустящими.

Ингредиенты

мука пшеничная
2 ст.
яйца куриные
6 шт.
сливочное масло
300 г
сахар
1 ст.
соль
  1. Сливочное масло растопить.
  2. Яйца с сахаром взбейте венчиком. Добавьте сливочное масло, соль, перемешайте, затем всыпьте муку и еще раз перемешайте.
  3. Тесто по столовой ложке выкладывайте в вафельницу  и выпекайте до золотистого цвета. Сворачивайте трубочки сразу, пока горячие.

Советы:

  • Вафельные трубочки можно наполнить любым кремом. 

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