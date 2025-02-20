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Україна готова на угоду зі США – Зеленський на зустрічі з Келлогом

Україна готова на угоду зі США – Зеленський на зустрічі з Келлогом

Президент Зеленський у Києві зустрівся з Кітом Келлогом / Фото: Twitter/Володимир Зеленський

Зеленський заявив, що Україна "готова до сильної, дійсно корисної угоди з президентом США щодо інвестицій і безпеки".

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 20 лютого, провів зустріч зі спеціальним представником Дональда Трампа по Україні генералом Кітом Келлогом.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Зеленський подякував Сполученим Штатам за всю надану допомогу та двопартійну підтримку України й українського народу.

"Хороша розмова, багато деталей. Це важливо для нас і для всього вільного світу, щоб американська сила відчувалася. Детально обговорили ситуацію на полі бою і те, як повернути всіх наших полонених, а також дієві гарантії безпеки", – сказав він.

Зеленський запевнив, що Україна, як ніхто, прагне миру. Проте наголосив, що потрібно зробити мир надійним і тривалим, щоб Росія більше ніколи не змогла повернутися з війною.

Також президент заявив, що Україна "готова до сильної, дійсно корисної угоди з президентом Сполучених Штатів щодо інвестицій і безпеки".

"Ми запропонували найшвидший і найконструктивніший шлях досягнення результату. Наша команда готова до роботи 24/7. Успіх обʼєднує. Всім у світі потрібен успіх у відносинах зі Сполученими Штатами. Дякую генералу Келлогу за спільну роботу для досягнення важливих результатів", – підсумував Зеленський.

Зеленський зустрівся зі спецпредставником США по Україні

Зеленський зустрівся зі спецпредставником США по Україні

Нагадаємо, Дональд Трамп знову накинувся зі звинуваченнями на Зеленського. Раніше він розкритикував президента України Володимира Зеленського через відмову проводити вибори і звинуватив його в тому, що той “вмовив” США витратити 350 млрд дол. на допомогу Україні.

Також ми писали, що радник Трампа Волтц закликав Україну "знизити тон" і підписати угоду про копалини.

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