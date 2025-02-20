Україна готова на угоду зі США – Зеленський на зустрічі з Келлогом

Зеленський заявив, що Україна "готова до сильної, дійсно корисної угоди з президентом США щодо інвестицій і безпеки".

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 20 лютого, провів зустріч зі спеціальним представником Дональда Трампа по Україні генералом Кітом Келлогом.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Зеленський подякував Сполученим Штатам за всю надану допомогу та двопартійну підтримку України й українського народу.

"Хороша розмова, багато деталей. Це важливо для нас і для всього вільного світу, щоб американська сила відчувалася. Детально обговорили ситуацію на полі бою і те, як повернути всіх наших полонених, а також дієві гарантії безпеки", – сказав він.

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Зеленський запевнив, що Україна, як ніхто, прагне миру. Проте наголосив, що потрібно зробити мир надійним і тривалим, щоб Росія більше ніколи не змогла повернутися з війною.

Також президент заявив, що Україна "готова до сильної, дійсно корисної угоди з президентом Сполучених Штатів щодо інвестицій і безпеки".

"Ми запропонували найшвидший і найконструктивніший шлях досягнення результату. Наша команда готова до роботи 24/7. Успіх обʼєднує. Всім у світі потрібен успіх у відносинах зі Сполученими Штатами. Дякую генералу Келлогу за спільну роботу для досягнення важливих результатів", – підсумував Зеленський.

Зеленський зустрівся зі спецпредставником США по Україні

Нагадаємо, Дональд Трамп знову накинувся зі звинуваченнями на Зеленського. Раніше він розкритикував президента України Володимира Зеленського через відмову проводити вибори і звинуватив його в тому, що той “вмовив” США витратити 350 млрд дол. на допомогу Україні.

Також ми писали, що радник Трампа Волтц закликав Україну "знизити тон" і підписати угоду про копалини.

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