Будапешт вважає, що необхідно дати час для американо-російських переговорів.

Угорщина не підтримає продовження санкцій проти російських і білоруських осіб на засіданні Ради із закордонних справ Європейського Союзу.

Про це заявив міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сіярто, повідомляє HirTV.

Згідно із заявою Міністерства, міністр перед запланованою зустріччю з радником з національної безпеки США повідомив, що європейські ліберальні політики хочуть, щоб Україна продовжувала війну, а також штовхають у цьому напрямку українського президента.

"Звичайно, я не знаю, наскільки його потрібно штовхати в цьому напрямку, але точно те, що вони постійно надихають і спонукають українського президента продовжувати війну", – сказав він.

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Тоді він оголосив, що Рада із закордонних справ Європейського Союзу збереться наступного понеділка, і що вже існує великий тиск на уряд Угорщини, щоб продовжити санкції, які спрямовані в першу чергу проти росіян і білорусів.

Термін дії санкцій закінчується не раніше 15 березня, а рішення мають прийняти до 10 березня.

"Однак очевидно, що європейські провоєнні політики поспішають вперед і намагаються створити труднощі у встановленні миру, постійно прагнучи блискавично ухвалити рішення в Брюсселі, які можуть перешкодити миротворчому процесу", – сказав Сійярто.

За словами міністра, Угорщина не погодиться продовжити режим санкцій щодо фізичних осіб у понеділок на пів року.

Пояснюючи це рішення він зазначив, що є час до 10 березня, коли має бути прийнято рішення про продовження санкцій і час має бути даний на американсько-російські переговори, тому важливо запобігти будь-яким рішенням, які можуть перешкодити успіху.

Також Петер Сіярто розкритикував пропозицію європейського керівництва прийняти пакет вартістю близько двадцяти мільярдів євро для підтримки України, щоб країна "могла уникнути необхідності укладати не дуже вигідну для неї в конкретному випадку угоду, яка може бути досягнута під час мирних переговорів".

Нагадаємо, Угорщина блокує переговори про вступ України до ЄС. Будапешт наполягає на тому, що Україна має надати окремий план заходів щодо захисту національних меншин.

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