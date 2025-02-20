На “Новій Пошті” стався масштабний збій: що відомо

У відділеннях не можуть прийняти та видати посилки.

У четвер, 20 лютого, стався масштабний збій у роботі "Нової Пошти".

Про проблеми з відправленням та прийманням поштових відправлень повідомляють у Мережі.

Стверджується, що у відділеннях не можуть прийняти та видати посилки, бо "система висить".



Також неможливо увійти до мобільного застосунку "Нової Пошти".

Нагадаємо, 8 лютого у мобільному застосунку "Резерв+" стався збій, через що користувачі не могли авторизуватися та використовувати функції.

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