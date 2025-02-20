Будапешт считает, что нужно дать время для американо-российских переговоров.

Венгрия не поддержит продление санкций против российских и белорусских лиц на заседании Совета по иностранным делам Европейского Союза.

Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто, сообщает HirTV.

Согласно заявлению министерства, министр перед запланированной встречей с советником по национальной безопасности США сообщил, что европейские либеральные политики хотят, чтобы Украина продолжала войну, а также толкают в этом направлении украинского президента.

"Конечно, я не знаю, насколько его нужно толкать в этом направлении, но точно то, что они постоянно вдохновляют и побуждают украинского президента продолжать войну", – сказал он.

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Тогда он объявил, что Совет по иностранным делам Европейского Союза соберется в следующий понедельник, и что уже существует большое давление на правительство Венгрии, чтобы продлить санкции, направленные в первую очередь против россиян и белорусов.

Срок действия санкций истекает не ранее 15 марта, а решение должно быть принято до 10 марта.

"Однако очевидно, что европейские провоенные политики спешат вперед и пытаются создать трудности в установлении мира, постоянно стремясь молниеносно принять решения в Брюсселе, которые могут помешать миротворческому процессу", – сказал Сийярто.

По словам министра, Венгрия не согласится продлить режим санкций в отношении физических лиц в понедельник на полгода.

Объясняя это решение, он отметил, что есть время до 10 марта, когда должно быть принято решение о продлении санкций и время должно быть дано на американо-российские переговоры, поэтому важно предотвратить любые решения, которые могут помешать успеху.

Также Петер Сиярто подверг критике предложение европейского руководства принять пакет стоимостью около двадцати миллиардов евро для поддержки Украины, чтобы страна "могла избежать необходимости заключать не очень выгодное для нее в конкретном случае соглашение, которое может быть достигнуто во время мирных переговоров".

Напомним, Венгрия блокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС. Будапешт настаивает на том, что Украина должна предоставить отдельный план мер по защите национальных меньшинств.

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