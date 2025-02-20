Сколько Украина может продержаться на фронте без поддержки США — Le Monde

Без поддержки США Украина сможет продержаться против России максимум 6 месяцев.

Об этом пишет Le Monde со ссылкой на информацию бывшего первого замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко.

Высказывания президента США Дональда Трампа о " диктаторе без выборов " президента Украины Владимира Зеленского и т.д. повлекли за собой опасения граждан Украины, что военная помощь Америки вскоре прекратится.

На данном этапе поставки оборонного оборудования в Украину официально не пострадали. В то же время, без американской военной помощи украинцы продержатся полгода.

"Европа не может заменить американскую помощь", — отметил во время Мюнхенской конференции по безопасности генерал-лейтенант, бывший первый заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Его издание и процитировало.

Военная американская помощь имеет решающее значение для нескольких важнейших сегментов украинских операций. Речь идет, в частности, о противовоздушной и противоракетной обороне, включающей преимущественно системы Patriot, расположенные вокруг важных объектов инфраструктуры и Киева. Для работы Patriot необходимо большое количество дорогих ракет-перехватчиков, также американских.

США также крупный поставщик 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Ничто не указывает на то, что немецкий гигант Rheinmetall, являющийся другим крупным производителем этих боеприпасов для Украины, сможет заменить США.

"Изменение политики США может также повлиять на передачу недавно начавшейся истребителей F-16, а также на всю поддержку, оказываемую в плане обмена разведданными", — добавляет Le Monde.

Напомним, американский президент Дональд Трамп, повторяя российские нарративы о "нелегитимности" украинского президента, ранее сказал, что Владимир Зеленский является "диктатором", поскольку в стране из-за военного положения не состоялись выборы 2024 года. Слова главы США повлекли за собой бурную реакцию мировых политиков.

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