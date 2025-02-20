Скільки Україна може протриматися на фронті без підтримки США — Le Monde

Без підтримки США Україна зможе протриматися проти Росії максимум 6 місяців.

Про це пише Le Monde із посиланням на інформацію колишнього першого заступника начальника Генштабу ЗСУ Ігоря Романенка.

Висловлювання президента США Дональда Трампа про "диктатора без виборів" президента України Володимира Зеленського тощо спричинили побоювання громадян України, що військова допомога Америки незабаром припиниться.

На даному етапі постачання оборонного обладнання до України офіційно не постраждало. Водночас без американської військової допомоги українці протримаються пів року.

"Європа не може замінити американську допомогу", — зазначив під час Мюнхенської конференції з безпеки генерал-лейтенант, колишній перший заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

Його видання і процитувало.

Військова американська допомога має вирішальне значення для кількох найважливіших сегментів українських операцій. Йдеться зокрема про протиповітряну та протиракетну оборону, що включає переважно системи Patriot, розміщених навколо важливих об'єктів інфраструктури та Києва. Для роботи Patriot необхідна велика кількість дорогих ракет-перехоплювачів, які також є американськими.

США також є великим постачальником 155-міліметрових артилерійських снарядів. Ніщо не вказує на те, що німецький гігант Rheinmetall, який є іншим великим виробником цих боєприпасів для України, зможе замінити США.

"Зміна політики США може також вплинути на передачу винищувачів F-16, яка нещодавно розпочалася, а також на всю підтримку, що надається в плані обміну розвідданими", — додає Le Monde.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп, повторюючи російські наративи про "нелегітимність" українського президента, раніше сказав, що Володимир Зеленський є “диктатором”, оскільки в країні через воєнний стан не відбулися вибори 2024 року. Слова глави США спричинили бурхливу реакцію світових політиків.

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