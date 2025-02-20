"Не мій президент": США сколихнули протести проти Трампа, Маска та DOGE

США охопили протести проти 47-го президента Дональда Трампа та його політики.

Про це пише і публікує фото з місць подій CBS.

Мітинги ширяться всією країною. Впродовж двох тижнів учасники виходять на вулиці міст США з лозунгами: "Не мій президент", "Жодних королів", "Це переворот", "Боягузи кланяються Трампу, патріоти, підводьтеся!", "Маск має піти" тощо.

Громадяни виступають проти тиску на іммігрантів і скорочення витрат. Найбільші акції прокотилися Флоридою та Каліфорнією. І навіть в інших штатах, де не так тепло, протестувальники виходять на акції протестів.

ЗМІ повідомляли про сотні протестувальників, зокрема під час акції "No Kings". На мітингах люди засуджують політику Трампа та його радника – мільярдера й голови Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска, який, за словами адміністрації, призначений на посаду, щоб скоротити федеральні витрати.

Майже 1000 людей у Бостоні пройшли маршем під снігом до мерії, скандуючи "Ілон Маск має піти" та інші гасла. На одному з плакатів протестувальників було зображено дядька Сема з підписом: "Я хочу, щоб ти чинив опір".

"Американські цінності – це не цінності плутократії чи купки обмежених мільярдерів", – цитують журналісти 55-річну Емілі Меннінг, бостонську інженерку, яка прийшла на мітинг із двома своїми синами-підлітками.

Нагадаємо, кожного третього понеділка лютого у США святкують День президентів (день народження Джорджа Вашингтона). Це федеральне свято започатковане 1879 року на честь першого президента США Джорджа Вашингтона, який народився 22 лютого 1800-го. Цього року День президента припав на 17 лютого.

Раніше йшлося про те, що Дональд Трамп назвав себе "королем" після скасування платного в’їзду до Мангеттена. В соцмережах він написав: "Хай живе король!". При цьому з’явилося і його зображення в короні нібито на обкладинці журналу Time.

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