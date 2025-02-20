Європейські миротворці в Україні: чи готові країни ЄС до відправлення військ

Низка європейських країн висловили готовність надіслати своїх миротворців до України. Британський прем'єр Кір Стармер відкрито заявив, що його уряд готовий направити британські війська, якщо це буде необхідно.

За словами президента України Володимира Зеленського, для ефективного забезпечення миру необхідно мати контингент, який налічуватиме щонайменше 200 тисяч військовослужбовців.

Згодом президент Франції Емманюель Макрон ініціював екстрений саміт європейських лідерів для обговорення ситуації безпеки в Європі, де обговорювалося питання направлення миротворців до України.

Подробиці – читайте в матеріалі ТСН.ua.

Необхідність підтримки США

Зобов'язання США щодо безпеки – єдиний спосіб забезпечити тривалий мир в Україні, заявив Кір Стармер. Також наразі занадто рано говорити, скільки британських миротворчих військ можна розгорнути, передає Reuters.

За словами політика, обговорення ролі миротворців перебуває на ранній стадії.

Водночас політик зазначив, що після екстреної зустрічі європейських лідерів у Парижі 17 лютого стало зрозуміло, що їм доведеться підвищити витрати на оборону та взяти на себе більше відповідальності за безпеку на континенті.

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"Європа повинна зіграти свою роль, і я готовий розглянути можливість розміщення британських сил на землі поряд з іншими, якщо буде довгострокова мирна угода, але має бути підтримка США, тому що гарантія безпеки США є єдиним способом ефективно стримати Росію від повторного нападу на Україну", – розповів Стармер.

Своєю чергою президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що підтримує ідею відправлення європейських миротворців до України після укладення мирної угоди з РФ.

Також він зазначив, що "США дуже далеко", тому про відправлення американських військ не йдеться.

Конфлікт інтересів

Під час кризової наради в Парижі, куди лідерів європейських країн запросив президент Емманюель Макрон, сталася суперечка щодо відправлення миротворців до України.

Присутні не підтримали заклик Кіра Стармера відправити своїх військових як частину гарантій безпеки для Києва, повідомило Financial Times.

Проти цього виступив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Відомо, що раніше міністр закордонних справ Іспанії та прем'єр-міністр Польщі заявляли, що не відправлятимуть своїх військових до України.

В інтерв'ю La Dépêche президент Франції Емманюель Макрон також заявив, що Франція не планує відправляти свої війська до України для бойових дій проти Росії.

"Я абсолютно ніколи не заявляв про відправлення сухопутних військ. Сьогодні Франція не готується відправляти сухопутні війська. Ми думаємо про гарантії безпеки. Цю стратегічну двозначність, зрештою, приносить обрання Дональда Трампа", – сказав французький лідер.

Варто зауважити, що Макрон пропонував розмістити миротворців в Україні за лінією фронту, але чотири країни відмовилися, повідомило Financial Times.

Раніше в The Times повідомляли, що Німеччина виступає проти зобов'язань відправлення миротворців до України через невизначеність, що стосується майбутніх виборів.

На противагу цьому парламент Нідерландів ухвалив резолюцію про можливу миротворчу місію в Україні після припинення війни.

В ній ідеться про те, що парламент бачить активну роль Нідерландів у забезпеченні стабільності, якщо між Україною та Росією буде досягнуто перемир’я. Це необов’язково має бути під егідою НАТО через те, що міністр оборони США вже заявив, що США або Альянс не бачать своєї ролі в такій миротворчій місії.

Москва заявляє про ескалацію

Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявив, що введення європейських миротворців до України розцінюватиметься як ескалаційний крок.

"РФ негативно ставиться до європейських миротворців в Україні, Грушко заявив, що це ескалаційний крок", – йдеться у повідомленні пропагандистських ЗМІ.

Раніше посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Росії Родіон Мірошник заявляв, що будь-які миротворці, які будуть направлені на територію України без згоди Москви, стануть військовими цілями.

"Будь-який контингент, що вступив на територію України без згоди та дозволу Росії – військова мета з цілком зрозумілими наслідками", – написав представник МЗС РФ.

Умови розміщення миротворців в Україні

Колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов і військовий експерт Олексій Гетьман у коментарі для ТСН.ua розповіли про умови розміщення миротворців в Україні.

Селезньов зазначив, що ключова умова – згода сторін конфлікту щодо того, що такі сили розташовуватимуться на лінії розмежування. Він також наголосив на важливості чіткого визначення функцій миротворців.

"Чи це буде суто спостереження на блокпостах, чи це буде курсування вздовж лінії бойового зіткнення. Наразі немає розуміння, яким буде формат і чи взагалі буде згода щодо цього", – зауважив Селезньов.

Він також підкреслив, що миротворці можуть мати техніку для захисту, але формат їхньої місії залежить від конкретних завдань.

"Формат і види озброєння визначаються сутністю миротворчої місії. Тим, що вона має робити – спостерігати та карати ту сторону, яка не дотримується угоди, чи суто моніторингову місію", – сказав експерт.

Гетьман додав, що питання миротворчої місії залишається відкритим, але обговорення на рівні лідерів країн свідчить про серйозність намірів. Він також вказав на можливість створення спільних європейських військ, які могли б допомагати Україні, не порушуючи кордонів з Росією. Однак через бюрократію в Європі процес може бути повільним.

Експерт назвав необхідну кількість миротворців

Військовий аналітик Денис Попович в ефірі телеканалу “Київ24” розповів, що кількість іноземних військових у миротворчому контингенті в Україні залежить від того, які функції він виконуватиме та скільки країн-учасниць до нього долучаться.

За його словами, насамперед чисельність миротворчого контингенту залежатиме від покладених на нього завдань, зокрема – як вони повинні діяти в разі порушення режиму припинення вогню.

“Якщо це бойові завдання – це одна чисельність, і вона має бути великою – 100–200 тисяч. Якщо контингент виконуватиме поліцейські функції, тоді це зовсім інша комплектація і спроможності. Треба розуміти, яке завдання цей контингент виконуватиме”, – пояснив експерт.

Військовий аналітик вважає, що наразі існує дуже багато невідомих факторів, які не дозволяють точно прогнозувати.

Бази європейських військових в українських містах

Видання The Telegraph повідомило, що європейські миротворці можуть бути розміщені в Полтаві, Кривому Розі та Дніпрі.

"Згідно з англо-французьким планом, щонайменше 30 тисяч військовослужбовців під керівництвом європейців будуть розміщені в українських містах, портах та на інших об'єктах критичної інфраструктури, як-от атомні електростанції, далеко від нинішньої лінії фронту. Замість того, щоб розміщувати набагато більші сили в охопленій війною країні, місія покладатиметься на "технічний моніторинг", включно з літаками розвідки, спостереження і рекогностування, безпілотниками та супутниками, щоб забезпечити "повну картину того, що відбувається", – йдеться в повідомленні.

Карта можливого розміщення миротворців в Україні / Фото: The Telegraph

План також передбачає використання морських патрульних кораблів для моніторингу російських загроз у Чорному морі. Операція має забезпечити безпеку комерційних маршрутів та відновити авіапростір для цивільних рейсів.

Також передбачається введення "захисного механізму США" для стримування російської агресії, що включатиме американські винищувачі в Румунії та Польщі.

Відновлення порядку після війни

Sky News пише, що місія миротворців не передбачає безпосередньої участі в бойових діях або розгортання у прифронтових зонах. Основне завдання – забезпечення стабільності, повернення українських біженців та відновлення критичної інфраструктури.

Серед можливих заходів:

охорона міст, портів та енергетичних об’єктів, зокрема атомних електростанцій,

розміщення військових кораблів у Чорному морі, що передбачає розмінування і патрулювання для безпечного судноплавства,

патрулювання повітряного простору з залученням літаків НАТО, що базуватимуться за межами України, для поступового відновлення цивільних авіаперельотів.

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Зауважимо, що Велика Британія готова відправити винищувачі Typhoon для контролю в небі над Україною, щоб допомогти забезпечити мир. Однак міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не прийме введення до України військ НАТО в межах будь-якої мирної угоди.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що Королівський флот Великої Британії може відіграти ключову роль у забезпеченні безпеки Чорного моря.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що країни Європейського Союзу можуть направити до 30 тисяч миротворців для стабілізації ситуації в Україні.

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