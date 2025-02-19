Яка кількість миротворців потрібна в Україні: експерт назвав варіанти

Кількість іноземних військових у миротворчому контингенті в Україні залежить від того, які функції він буде виконувати та скільки країн-учасниць до нього долучаться.

Таку думку висловив військовий аналітик Денис Попович в ефірі телеканалу “Київ24”.

За його словами, насамперед чисельність миротворчого контингенту залежатиме від покладених на нього завдань, зокрема — як вони повинні діяти у разі порушення режиму припинення вогню.

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“Якщо це бойові завдання — це одна чисельність, і вона має бути великою — 100-200 тисяч. Якщо контингент буде виконувати поліцейські функції, то це зовсім інша комплектація і спроможності. Треба розуміти, яке завдання цей контингент буде виконувати”, — пояснив експерт.

Окрім того, вважає Денис Попович, кількість військових у миротворчому контингенті залежатиме від того, скільки країн будуть брати в ньому участь.

“Якщо буде 2-3 країни, то буде одна чисельність — залежно від того, яка країна яку чисельність може виділити. Якщо десятка країн — інша історія”, — зазначив він.

Військовий аналітик вважає, що наразі існує дуже багато невідомих факторів, які не дозволяють точно прогнозувати.

Нагадаємо, протягом останніх днів декілька світових політиків висловились щодо відправлення до України миротворців.

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