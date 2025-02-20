США виступили проти 5-ї статті НАТО щодо європейських миротворців: про що йдеться

Кіт Келлог вже їздив Європою та запитував про те, що вони готові надати для забезпечення припинення вогню на території України.

США не погоджуються із тим, щоб європейські миротворці в Україні перебували під захистом НАТО, про що йдеться у 5-й статті Альянсу.

Про це повідомляє iROZHLAS із помиланням на МЗС Чехії.

Сполучені Штати Америки проти того, щоб 5-та стаття НАТО поширювалась на європейських військових, яких можуть відправити до України після закінчення війни.

За словами представниці Міністерства закордонних справ Чехії Вероніки Стромшикової, спецпосланник президента США по Україні Кіт Келлог вже запитував європейських партнерів про те, що вони готові надати для забезпечення припинення вогню на території України. Наразі ж Чехія, в координації з іншими країнами, готує відповідь на це питання.

Вона додала, що питання відправлення військ зводиться до того, яку саме роль відіграватимуть європейські солдати. З цим питання, як вважає Стромшикова, Європа повинна звернутися до США.

За словами представниці, основним моментом є роль, яку там мають відігравати європейські сили.

"І це питання, з яким ми повинні повернутися до американців, які ставлять нам питання "посилати - не посилати"? І ми повинні їх запитати, чи будуть вони готові домовитися з нами про те, який мандат могли б мати ці сили", - додала вона.

Водночас як пояснила Стромшикова, наразі Штати надсилають лише сигнал про те, що вони проти того, щоб 5-а стаття діяла на європейські сили в Україні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Вашингтон розглядає нестандартний крок у разі повторного нападу Росії, а саме можливість автоматичного прийняття України до НАТО як одну з гарантій безпеки в межах потенційної мирної угоди з РФ.