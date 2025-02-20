США выступили против 5-й статьи НАТО относительно европейских миротворцев: о чем идет речь

Кит Келлог уже ездил по Европе и спрашивал о том, что они готовы предоставить для обеспечения прекращения огня на территории Украины.

США не согласны с тем, чтобы европейские миротворцы в Украине находились под защитой НАТО, о чем идет речь в 5-й статье Альянса.

Об этом сообщает iROZHLAS с ошибкой в МИД Чехии.

Соединенные Штаты Америки против того, чтобы 5-я статья НАТО распространялась на европейских военных, которых могут отправить в Украину после окончания войны.

По словам представительницы Министерства иностранных дел Чехии Вероники Стромшиковой, спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог уже спрашивал европейских партнеров о том, что они готовы предоставить для обеспечения прекращения огня на территории Украины. Чехия, в координации с другими странами, готовит ответ на этот вопрос.

Она добавила, что вопрос отправки войск сводится к тому, какую именно роль будут играть европейские солдаты. С этим вопросом, как считает Стромшикова, Европа должна обратиться в США.

По словам представительницы, основным моментом является роль, которую там должны играть европейские силы.

"И это вопрос, с которым мы должны вернуться к американцам, которые задают нам вопрос "посылать – не посылать"? И мы должны их спросить, будут ли они готовы договориться с нами о том, какой мандат могли бы иметь эти силы", – добавила она.

В то же время, как пояснила Стромшикова, в настоящее время Штаты посылают лишь сигнал о том, что они против того, чтобы 5-я статья действовала на европейские силы в Украине.

Напомним, ранее стало известно, что Вашингтон рассматривает нестандартный шаг в случае повторного нападения России, а именно возможность автоматического принятия Украины в НАТО как одну из гарантий безопасности в рамках потенциального мирного соглашения с РФ.