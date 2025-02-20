Автовласникам пропонують до 1200 грн кешбеку за оформлення Автоцивілки

В Україні почали діяти нові правила обов’язкового страхування авто, які передбачають збільшені виплати та компенсацію без урахування зносу. На цьому фоні НАСК ОРАНТА разом із Банком Кредит Дніпро та Visa запустили програму кешбеку, що дозволяє водіям отримати до 1200 грн компенсації за оформлення полісу ОСЦПВ.

Щоб скористатися пропозицією, необхідно оформити страховий поліс у мобільному застосунку ОРАНТА та оплатити його новою кредитною карткою ОРАНТА від Банку Кредит Дніпро. Після цього клієнт отримає кешбек у розмірі до 1200 грн.

За словами голови правління НАСК ОРАНТА Яцека Мейзнера, головна мета ініціативи – зробити страхування доступнішим для автовласників. Він зазначає, що з 1 січня 2025 року в Україні діють нові правила страхування, які значно розширюють фінансовий захист водіїв. Тепер виплати здійснюються без урахування зносу транспортного засобу, збільшено ліміти компенсації, а процес урегулювання став швидшим. Мейзнер підкреслює, що кешбек дозволяє зменшити фінансове навантаження на клієнтів і зробити перехід на оновлену Автоцивілку максимально комфортним.

Директорка з роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро Катерина Мелеш зазначає, що нова картка ОРАНТА створена не лише для зручної оплати страховки, а й для щоденного використання. Вона передбачає кредитний ліміт, пільговий період до 67 днів, знижки на страхові та автомобільні послуги, а також кешбек у різних категоріях покупок. Крім того, власники картки можуть оформити депозит із прибутковістю до 6% річних.

За її словами, основна ідея картки – об’єднати банківські сервіси та страхові рішення, що дозволяє клієнтам зручніше керувати власними фінансами. Мелеш наголошує, що кешбек за страхування є лише одним з елементів комплексного рішення, яке спрощує процес оформлення послуг та надає клієнтам більше фінансової свободи. Вона додає, що картка ОРАНТА стане зручним фінансовим інструментом для тих, хто лише розпочинає користування послугами банку.

Програма кешбеку вже доступна у застосунку ОРАНТА, а замовити картку можна на сайті Банку Кредит Дніпро.

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