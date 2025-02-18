Чи відправлятиме Франція миротворців до України – Макрон відповів

Макрон запевнив, що Франція не відправлятиме сухопутні війська для участі у війні проти Росії.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція не планує відправляти свої війська до України для бойових дій проти Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю La Dépêche.

"Я абсолютно ніколи не заявляв про відправку сухопутних військ. Сьогодні Франція не готується відправляти сухопутні війська. Ми думаємо про гарантії безпеки. Цю стратегічну двозначність зрештою приносить обрання Дональда Трампа", – каже французький лідер.

Водночас, Макрон визнав, що серед рішень для гарантування безпеки України в рамках можливої мирної угоди з РФ він вважає можливим "відправити експертів або навіть війська в обмеженій кількості", що будуть розміщені "поза межами будь-якої зони конфлікту, щоб підтримати українців і продемонструвати солідарність".

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"Це саме те, про що ми думаємо, наприклад, з англійцями", – зазначає президент Франції.

Крім того, він розглядає можливість "прийняти рішення в рамках переговорів про проведення під мандатом ООН миротворчої операції, яка проходила б уздовж лінії фронту.

Раніше Financial Times повідомляло, що Макрон пропонував розмістити миротворців в Україні за лінією фронту, але 4 країни відмовилися.

Нагадаємо, видання Reuters повідомило, що Макрон планує провести другу за останні дні зустріч для обговорення України.

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