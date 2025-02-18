Перемирʼя без гарантій безпеки не припинить війну в Україні — Макрон

Україні для тривалого миру потрібно не лише припинення вогню, але й надійні гарантії безпеки.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що досягнення миру в Україні можливе лише за умови припинення російської агресії і повинне бути забезпечене сильними гарантіями безпеки з боку країн Європи. Він зазначив, що без гарантій безпеки Росія може знову напасти на Україну через деякий час.

Про це президент Франції написав на своїй сторінці у мережі X.

Він повідомив, що провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом після екстренного саміту у Парижі, де зібрались європейські лідери, щоб обговорити безпекові питання.

Макрон заявив, що Україні для тривалого миру потрібно не лише припинення вогню, але й надійні гарантії безпеки.

Президент Франції наголосив, що без гарантій безпеки будь-яка угода про припинення вогню матиме лише тимчасовий характер, оскільки Мінські домовленості не змогли запобігти ескалації конфлікту.

"Ми будемо працювати над цим разом з усіма європейцями, американцями та українцями. Це ключовий момент. Ми переконані, що європейці повинні краще, більше і разом інвестувати у свою безпеку і оборону – як сьогодні, так і в майбутньому", - зауважив Макрон.

Також французький президент наголосив на необхідності посилення європейської оборони та прискорення реалізації стратегії суверенітету та безпеки ЄС, визначеної на Версальському саміті у 2022 році.

Раніше повідомлялося, що лідери країн Європи на саміті 17 лютого у столиці Франції висловили застереження до Києва щодо небезпеки заморожування бойових дій на фронті без укладання мирної угоди.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном.

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