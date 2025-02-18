Зеленський провів телефонну розмову з Макроном: що обговорювали

Президент Франції проінформував Зеленського про свою розмови з іншими європейськими лідерами.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном.

Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у мережі X.

Президент повідомив, що під час розмови сторони обговорили глобальну ситуацію, ситуацію у Європі та, зокрема, гарантії безпеки для України..

"У нас спільне бачення: повинні бути надійні, сильні гарантії безпеки. Будь-яке інше рішення без таких гарантій, наприклад крихке припинення вогню, стане тільки черговим обманом з боку Росії та прелюдією до нової російської війни проти України чи інших країн Європи", - йдеться у повідомленні.

Крім того, президент Франції проінформував Зеленського про свою розмови з іншими європейськими лідерами.

"Домовились, що будемо в постійному контакті. Вирішуються важливі речі. Треба забезпечити надійний, тривалий мир. Він може бути наслідком тільки сильних гарантій безпеки", - заявив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав не нав'язувати Україні переговори і мир.

Ми раніше інформували, що міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що повернення Росії до G7 є немислимим.

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