Шольц закликав не нав'язувати Україні переговори і мир

Канцлер ФРН вважає, що мирні переговори не мають бути диктатом для України.

Жодного диктату щодо переговорів Україні не можна нав’язати. Європа повинна продовжувати підтримувати Україну.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц після саміту європейських лідерів у Парижі, передає The Guardian.

Шольц запевнив, що підтримує ідею мирних переговорів, однак це не має бути примусом для України.

"Ми маємо далі підтримувати Україну, і вона може на це розраховувати. Ми вітаємо переговори про мирну угоду, але для нас очевидно, що це не може бути диктатом. Україна не мусить приймати те, що їй пропонують", – заявив він.

Політик також зазначив, що Україні потрібно дати можливість захищатися, продовжувати шлях до Євросоюзу та мати власну сильну армію, аби захистити демократію і свій суверенітет. За його словами, ці питання не підлягають переговорам.

Він закликав шукати нові джерела фінансування, щоб подальша підтримка України не відбувалася через скорочення внутрішніх бюджетів і державних послуг.

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Канцлер Німеччини знову прокоментував ідею введення в Україну європейських військ у складі миротворчих сил і повторив сказане раніше, що такі дискусії передчасні.

Шольц зізнався, що його дратують такі пропозиції, оскільки вони є "спекулятивними і випереджають будь-які мирні переговори, відкидаючи їх як дуже недоречні".

Крім того, канцлер Німеччини каже, що між Європою та США не може бути розбіжностей щодо безпеки, оскільки він наголошує на важливості альянсу НАТО.

Нагадаємо, що сьогодні у Парижі президент Франції Макрон скликав саміт за участі європейських лідерів та генсека НАТО щодо безпекової ситуації в Європі. У ньому взяли участь президент Європейської Ради, президентка Єврокомісії, генсек НАТО, прем'єр-міністри Данії, Іспанії та Польщі, а також канцлер Німеччини.

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