Ірина Сопонару повідомила про поповнення в родині

Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару повідомила про неочікуване поповнення у родині.

У своєму Instagram артистка повідомила, що прихистила кота з притулку в Черкасах. На довгоочікувану зустріч Ірина їхала з чоловіком-іноземцем Рісом. Вони не могли приховати радісних емоцій від порятунку тваринки та одразу взяли кота на ім'я Вітьок на руки.

"Вітайте! У нас поповнення. Сьогодні він став частинкою сім'ї", – зворушила Сопонару.

У родині Ірини Сопонару сталося поповнення / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Як повідомляє благодійна організація "Animal help Cherkassy", Вітьок мав надзвичайно страшне минуле. Попередні господарі пухнастика викинули його з вікна багатоповерхівки. Завдяки небайдужим і волонтерам тварину дивом вдалося вилікувати від низки серйозних травм. Та, на щастя, тепер Вітьок матиме щасливе майбутнє у новій зірковій родині.

Ірина Сопонару довела до сліз зустріччю з новим членом родини

"Довгоочікуване диво в нашому притулку! Коли ми отримали повідомлення від пані Ірини, ми не повірили своїм очам… Історія Вітька – це біль і зрада, яку важко уявити… Його викинули з восьмого поверху. Лише диво і небайдужість перехожих, які виявилися підписниками нашого притулку, врятували йому життя. Вітька доставили в лікарню із розривом піднебіння, відламаною задньою лапою, забоєм легень і серця. Сьогодні Вітьок – абсолютно здоровий і щасливий – поїхав у родину до Ірини Сопонару, де його вже чекає ще один котик і справжня любов", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно співак Позитив розповів про пологи дружини Юлії Сахневич та як вони планували назвати свою крихітну доньку, але потім передумали.

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