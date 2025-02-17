Ирина Сопонару сообщила о пополнении в семье

Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару сообщила о неожиданном пополнении в семье.

В своем Instagram артистка рассказала, что взяла кота из приюта в Черкассах. На долгожданную встречу Ирина ехала с мужем-иностранцем Рисом. Они не могли скрыть радостных эмоций от спасения животного и сразу взяли кота по имени Витек на руки.

"Поздравляйте! У нас пополнение. Сегодня он стал частью семьи", – растрогала Сопонару.

В семье Ирины Сопонару произошло пополнение / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Как сообщает благотворительная организация "Animal help Cherkassy", У Витька было чрезвычайно страшное прошлое. Предыдущие хозяева пушистика выбросили его из окна многоэтажки. Благодаря неравнодушным и волонтерам животное чудом удалось вылечить от ряда серьезных травм. Но, к счастью, теперь у Витька будет счастливое будущее в новой звездной семье.

Ирина Сопонару довела до слез встречей с новым членом семьи

"Долгожданное чудо в нашем приюте! Когда мы получили сообщение от госпожи Ирины, мы не поверили своим глазам… История Витька – это боль и предательство, которое трудно представить… Его выбросили с восьмого этажа. Лишь чудо и неравнодушие прохожих, оказавшихся подписчиками нашего приюта, спасли ему жизнь. Витька доставили в больницу с разрывом неба, отломанной задней лапой, ушибом легких и сердца. Сегодня Витек – абсолютно здоровый и счастливый – уехал в семью к Ирине Сопонару, где его уже ждет еще один котик и настоящая любовь", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно певец Позитив рассказал о родах жены Юлии Сахневич и как они планировали назвать свою крошечную дочь, но потом передумали.

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