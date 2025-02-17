Оккупанты разбомбили школы талантов Натальи Могилевской: что с заведениями сейчас

Артистка раскрыла, как во время войны функционируют заведения.

Украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно выразила желание иметь сына, рассказала, как оккупанты разбомбили ее талант-школы.

До полномасштабной войны исполнительница развивала таланты у детей. Артистка открыла школы, где преподавали вокал, актерское мастерство и многое другое. Всего у певицы было восемь таких заведений. Как рассказала Могилевская в программе "Ранок у великому місті", две школы — в Гостомеле и Запорожье — разбомбили оккупанты. Теперь функционируют только шесть.

"Две мои школы разбомбили – в Гостомеле и Запорожье. Поэтому их осталось из восьми шесть. Они превратились в реабилитационные центры", – поделилась артистка.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Талант-школы Натальи Могилевской функционируют не в том виде, как это было до полномасштабной войны. Артистка открыла реабилитационные центры для детей, которые пострадали из-за российского вторжения. Они функционируют благодаря средствам певицы и ее друзей.

"Школа талантов существует сейчас как огромный реабилитационный цент для детей, которые пострадали от войны. Помогаем детям за свой счет и средства своих друзей", — поделилась артистка.

Напомним, недавно Наталья Могилевская впервые вывела в свет старшую дочь. Также исполнительница заговорила о свадьбе с любимым мужчиной.

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