Зеленський зробив заяву про участь Китаю у мирних перемовинах

За словами президента, Китай почав проявляти зацікавленість у тиску на Путіна задля закінчення війни.

Президент України Володимир Зеленський не виключив участь Китаю у мирних перемовинах. Водночас він акцентував, що за столом переговорів мають бути лише ті, хто може взяти на себе відповідальність щодо гарантій безпеки, допомоги та зупинення російської агресії.

Про це глава держави сказав журналістам 17 лютого за результатами візиту до ОАЕ.

Зеленський відповів на запитання, чи готовий розглядати Китай за столом мирних переговорів.

"Щодо Китаю. Дивіться, ми ж завжди говорили, що ми готові мати присутність серйозних гравців. Але за столом перемовин в цей момент будуть ті, хто готові взяти на себе відповідальність як гарантій безпеки, так і допомоги, так і зупинення Путіна, так і інвестування у відновлення України", – розповів президент.

Він звернув увагу, що Китай почав проявляти зацікавленість у тиску на президента Росії Володимира Путіна задля закінчення війни.

"Зустріч була у Сибіги і Ван Ї. Зустріч була важлива. Там він зустрічався разом з головою мого офісу Андрієм Єрмаком. Важливо нам говорити з очільниками Китаю, сприяти тиску на Путіна, щоб він закінчив війну. Ми бачимо, мені здається, вперше зацікавленість Китаю", – сказав Зеленський.

Він вважає, що це здебільшого завдяки тому, що зараз пришвидшуються всі процеси.

Президент додав, що Україна не може бути проти того, коли інші держави, особливо країни Глобального Півдня, зацікавлені у допомозі їй і тиску на Росію задля закінчення війни.

"Тому я вважаю, що це важлива зустріч. За цією зустріччю може бути продовжений діалог на іншому рівні", – додав глава держави.

До слова, за інформацією WSJ, китайські дипломати через посередників запропонували команді президента США Дональда Трампа організувати саміт із лідерами Росії без участі Зеленського. Білий дім відхилив цю ініціативу.