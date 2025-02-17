Представник Трампа Кіт Келлог поїде з Зеленським на фронт: що це означає

В Україні 20 лютого очікують на візит спецпредставника президента США Дональда Трампа Кіта Келлогга, який займається питаннями України та Росії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час відеоспілкування з журналістами.

"Ми чекаємо Келлога. У нас була така домовленість, що він приїде до нас 20 числа, буде дві доби і може буде більше, я хочу поїхати з ним на фронт і він поїде зі мною на фронт, я думаю, що він не відмовить", - сказав він.

Президент України підкреслив, що після того, як Кіт Келлог відвідає Україну, він повинен привезти до Білого дому чітке розуміння необхідних гарантій безпеки для України. Зеленський додав, що після повернення Келлог зможе дати уявлення про терміни зустрічі між ним і президентом Трампом.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що Кіт Келлог зазначав, що для безпеки України важливо не лише укласти мирний договір чи припинити вогонь, а й створити умови для стабільного і довготривалого миру.

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