Келлог поділився планами щодо України з європейськими союзниками — Сікорський

Очільник польського МЗС не повідомив подробиць тактики США.
Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог поділився з деякими європейськими союзниками планами щодо завершення війни в Україні.
Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає британське видання The Guardian.
“Генерал Келлог представив мені особисто та колу європейських союзників переговорну тактику Сполучених Штатів”, — сказав він журналістам.
Очільник польського МЗС не повідомив подробиць плану Келлога, зазначивши лише, що ця переговорна тактика вселяє "надію".
“Я не буду їх [плани США] тут розкривати. Вони вселяють певні надії. Вони неортодоксальні, але ми бажаємо їм удачі”, - сказав Радослав Сікорський.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що для повного розуміння ситуації спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог повинен побувати на фронті і поспілкуватися з українськими військовими.
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