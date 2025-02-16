Келлог поділився планами щодо України з європейськими союзниками — Сікорський

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог поділився з деякими європейськими союзниками планами щодо завершення війни в Україні.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає британське видання The Guardian.

“Генерал Келлог представив мені особисто та колу європейських союзників переговорну тактику Сполучених Штатів”, — сказав він журналістам.

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Очільник польського МЗС не повідомив подробиць плану Келлога, зазначивши лише, що ця переговорна тактика вселяє "надію".

“Я не буду їх [плани США] тут розкривати. Вони вселяють певні надії. Вони неортодоксальні, але ми бажаємо їм удачі”, - сказав Радослав Сікорський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що для повного розуміння ситуації спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог повинен побувати на фронті і поспілкуватися з українськими військовими.

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