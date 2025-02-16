Келлог поделился планами относительно Украины с европейскими союзниками — Сикорский

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог поделился с некоторыми европейскими союзниками планами относительно завершения войны в Украине.

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает британское издание The Guardian.

"Генерал Келлог представил мне лично и кругу европейских союзников переговорную тактику Соединенных Штатов", — сказал он журналистам.

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Глава польского МИД не сообщил подробности плана Келлога, отметив лишь, что эта переговорная тактика вселяет "надежду".

“Я не буду их [планы США] здесь раскрывать. Они внушают определенные надежды. Они неортодоксальны, но мы желаем им удачи", – сказал Радослав Сикорский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что для полного понимания ситуации спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог должен побывать на фронте и пообщаться с украинскими военными.

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