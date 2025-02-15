Зеленский собирается отправить Келлога на фронт

Для генерала Келлога, имеющего военный опыт, важно было бы увидеть, какая на самом деле эта война.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для полного понимания ситуации спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог должен побывать на фронте и пообщаться с украинскими военными.

Об этом он сказал в субботу, 15 февраля, во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции безопасности.

“Я сказал господину Келлогу, что, когда вернусь от наших арабских друзей, поеду с ним на фронт, если он будет готов. Для меня очень важно, чтобы он это увидел, я очень хочу, чтобы он поговорил и имел доклад от военных и была у него встреча с генералом Сырским и, может, еще с командирами бригад”, — сказал президент Зеленский.

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Украинский лидер отметил, что для генерала Келлога, имеющего военный опыт, важно было бы увидеть, какая на самом деле эта война.

“Он увидит, что происходит, последствия в гражданском мире, последствия, где все выглядит уже не очень по-граждански из-за ракетных ударов, в военном направлении. И после этого я очень хочу, чтобы все это он привез президенту Трампу”, — сказал Зеленский.

По мнению украинского президента, после того как Келлог ознакомит президента США с тем, что он увидел, можно будет обсуждать дальнейшие конкретные шаги.

Напомним, Кит Келлог, являвшийся участником встречи с украинской делегацией на Мюнхенской конференции по безопасности, анонсировал свой визит в Украину.

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