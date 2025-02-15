Сколько военных РФ осталось в Приднестровье: Зеленский назвал цифру

Владимир Зеленский сообщил, что численность российских войск в Молдове существенно сократилась, сейчас там находится не более полутора тысяч вражеских бойцов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что численность российских войск в Молдове, в частности в непризнанном Приднестровье, существенно сократилась. Сейчас там находится не более полутора тысяч вражеских бойцов.

Об этом глава государства сказал во время встречи с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля.

"Контингента там сегодня осталось, мы считаем, где-то 2500. Если честно, я считаю, что россиян там осталось 1000-1500. Несколько тысяч они вывели. Во время войны они же повсюду брали его (контингент – ред.)", – заявил глава государства.

Российская Федерация забрала часть своего военного контингента из непризнанного Приднестровья. Речь идет о выводе нескольких тысяч войск.

В то же время, на вопрос о том, как россияне вывели войска, Зеленский ответил, что это, по его мнению, произошло из-за Кишинева. Также он отметил, что оставшийся контингент охраняет склады с оружием.

Также читайте Когда в Украине закончится война: Санду ответила

"Я не знаю, честно. Не могу сказать. У нас есть точные данные, сколько было и сколько осталось. Там было 5500-6000 человек. Осталось гораздо меньше, которые сегодня преимущественно охраняют склады с оружием, а часть они забрали. Я думаю, что через Кишинев. Они же пользуются этим аэропортом, ну, пользовались", — рассказал Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может поставлять уголь в Молдову для Приднестровья. Он также предположил, что власти Приднестровья могут действовать в пользу России, поскольку не принимают предложение Украины помочь региону в условиях энергетического кризиса.

Читайте также: