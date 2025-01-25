Когда в Украине закончится война: Санду ответила

Президент Молдовы заявила, что страна не позволит России уничтожить стабильность в регионе.

Молдова подтвердила свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в надежде, что 2025 год принесет справедливый мир.

Такое мнение высказала президент Молдовы Майя Санду во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я надеюсь, что 2025 год принесет мир, к которому мы все стремимся — не только мир для украинцев, но и для всего региона и континента, мир справедлив и длителен и поддержан сильными гарантиями безопасности для Украины", — сказала она.

Президент Молдовы заявила, что Россия усиливает гибридные атаки, направленные на дестабилизацию ситуации в стране, в том числе из-за энергетического кризиса и экономического хаоса. Она подчеркнула, что конечной целью России является создание напряжения на обоих берегах Днестра и установление прокремлевского правительства в Кишиневе с последующим использованием Молдовы против Украины.

Молдова решительно защищает свою демократию и активно противодействует внешним угрозам. Глава государства также осудил российские атаки на украинскую социальную инфраструктуру.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может поставлять уголь в Молдову для Приднестровья. Он также предположил, что власти Приднестровья могут действовать в пользу России, поскольку не принимают предложение Украины помочь региону в условиях энергетического кризиса.

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