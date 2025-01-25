Коли в Україні закінчиться війна: Санду дала відповідь

Президентка Молдови заявила, що країна не дасть Росії знищити стабільність у регіоні.

Молдова підтвердила свою підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, сподіваючись, що 2025 рік принесе справедливий мир.

Таку думку висловила президентка Молдови Майя Санду під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, пише "Інтерфакс-Україна".

"Я сподіваюся, що 2025 рік принесе мир, якого ми всі прагнемо - не лише мир для українців, а й для усього регіону та континенту, мир справедливий та тривалий і підтриманий сильними безпековими гарантіями для України", – сказала вона.

Президентка Молдови заявила, що Росія посилює гібридні атаки, спрямовані на дестабілізацію ситуації в країні, зокрема через енергетичну кризу та економічний хаос. Вона підкреслила, що кінцевою метою Росії є створення напруги на обох берегах Дністра та встановлення прокремлівського уряду в Кишиневі, з подальшим використанням Молдови проти України.

Молдова рішуче захищає свою демократію та активно протидіє зовнішнім загрозам. Голова держави також засудила російські атаки на українську соціальну інфраструктуру.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може постачати вугілля до Молдови для Придністров'я. Він також припустив, що влада Придністров'я може діяти на користь Росії, оскільки не приймає пропозицію України допомогти регіону в умовах енергетичної кризи.

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