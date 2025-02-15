Зеленський збирається відправити Келлога на фронт

Для генерала Келлога, який має військовий досвід, важливо було б побачити, якою насправді є ця війна.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що для повного розуміння ситуації спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог повинен побувати на фронті і поспілкуватися з українськими військовими.

Про це він сказав у суботу, 15 лютого, під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції.

“Я сказав пану Келлогу, що, коли повернусь від наших арабських друзів, поїду з ним на фронт, якщо він буде готовий. Для мене дуже важливо, щоб він це побачив, я дуже хочу, щоб він поговорив і мав доповідь від військових і була в нього зустріч з генералом Сирським і може ще з командирами бригад”, - сказав президент Зеленський.

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Український лідер зауважив, що для генерала Келлога, який має військовий досвід, важливо було б побачити, якою насправді є ця війна.

“Він побачить, що відбувається, наслідки в цивільному світі, наслідки, де все виглядає вже не дуже цивільно через ракетні удари, у військовому напрямку. І після цього я дуже хочу, щоб все це він привіз президенту Трампу”, - сказав Зеленський.

На думку українського президента, після того, як Келлог ознайомить президента США із тим, що він побачив, можна буде обговорювати подальші конкретні кроки.

Нагадаємо, Кіт Келлог, який був учасником зустрічі з українською делегацією на Мюнхенській конференції з безпеки, анонсував свій візит до України.

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