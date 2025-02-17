Представитель Трампа Кит Келлог поедет с Зеленским на фронт: что это значит

В Украине 20 февраля ожидают визита спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлогга, который занимается вопросами Украины и России.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообщения с журналистами.

"Мы ждем Келлога. У нас была такая договоренность, что он приедет к нам 20 числа, будет двое суток и может будет больше, я хочу поехать с ним на фронт и он поедет со мной на фронт, я думаю, что он не откажет", — сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что после того, как Кит Келлог посетит Украину, он должен привезти в Белый дом четкое понимание необходимых гарантий безопасности для Украины. Зеленский добавил, что по возвращении Келлог сможет дать представление о сроках встречи между ним и президентом Трампом.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кит Келлог отмечал, что для безопасности Украины важно не только заключить мирный договор или прекратить огонь, но и создать условия для стабильного и долговременного мира.

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