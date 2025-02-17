Шольц призвал не навязывать Украине переговоры и мир

Канцлер ФРГ считает, что мирные переговоры не должны быть диктатом для Украины.

Никакого диктата по поводу переговоров Украине нельзя навязать. Европа должна продолжать поддерживать Украину.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц после саммита европейских лидеров в Париже, передает The Guardian.

Шольц заверил, что поддерживает идею мирных переговоров, однако это не должно быть принуждением для Украины.

"Мы должны дальше поддерживать Украину, и она может на это рассчитывать. Мы приветствуем переговоры о мирном соглашении, но для нас очевидно, что это не может быть диктатом. Украина не должна принимать то, что ей предлагают", – заявил он.

Политик также отметил, что Украине нужно дать возможность защищаться, продолжать путь в Евросоюз и иметь свою сильную армию, чтобы защитить демократию и свой суверенитет. По его словам, эти вопросы не подлежат переговорам.

Он призвал искать новые источники финансирования, чтобы дальнейшая поддержка Украины не происходила из-за сокращения внутренних бюджетов и государственных услуг.

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Канцлер Германии снова прокомментировал идею введения в Украину европейских войск в составе миротворческих сил и повторил сказанное ранее, что такие дискуссии преждевременны.

Шольц признался, что его раздражают такие предложения, поскольку они "спекулятивны и опережают любые мирные переговоры, отвергая их как очень неуместные".

Кроме того, канцлер Германии говорит, что между Европой и США не может быть разногласий по безопасности, поскольку он отмечает важность альянса НАТО.

Напомним, что сегодня в Париже президент Франции Макрон созвал саммит с участием европейских лидеров и генсека НАТО по ситуации в Европе. В нем приняли участие президент Европейского Совета, президент Еврокомиссии, генсек НАТО, премьер-министры Дании, Испании и Польши, а также канцлер Германии.

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