Шольц зробив заяву про європейські війська в Україні

Канцлер наголошує на тому, що сильними мають бути українські війська.

В Україні не буде європейських військ, поки триває війна. Зокрема, це говорить і про те, що Німеччина не буде розгортати свої війська.

Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц, пише Reuters.

"Зараз зрозуміло: поки триває війна, про європейські війська в Україні не буде навіть йтися. Питання, які потім доведеться обговорювати щодо архітектури безпеки, будуть обговорюватися, коли настане час", — наголосив він.

Натомість, додав Шольц, є важливою сильна українська армія. Шольц наголосив: "Ми маємо переконатися, що Європа долає виклики майбутнього сильно та суверенно та з прямою спиною".

"Для мене цілком зрозуміло, що в центрі уваги має бути дуже сильна українська армія, навіть у мирний час. Це буде головним завданням для Європи, США та міжнародних союзників", — додав він.

Нагадаємо, польський прем'єр Дональд Туск повідомив, чи відправить Польща своїх солдатів до України. Адже його британський колега Кір Стармер заявив про готовність відправити миротворчі війська до України.

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