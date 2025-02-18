Зеленский провел телефонный разговор с Макроном: что обсуждали

Президент Франции проинформировал Зеленского о своих разговорах с другими европейскими лидерами.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Об этом Зеленский сообщил на своей странице в сети X.

Президент сообщил, что во время разговора стороны обсудили глобальную ситуацию, ситуацию в Европе и, в частности, гарантии безопасности для Украины.

"У нас общее видение: должны быть надежные, сильные гарантии безопасности. Любое другое решение без таких гарантий, например хрупкое прекращение огня, станет только очередным обманом со стороны России и прелюдией к новой российской войне против Украины или других стран Европы", — говорится в сообщении.

Кроме того, президент Франции проинформировал Зеленского о своих разговорах с другими европейскими лидерами.

"Договорились, что будем в постоянном контакте. Решаются важные вещи. Надо обеспечить надежный, длительный мир. Он может являться следствием только сильных гарантий безопасности", — заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц призвал не навязывать Украине переговоры и мир.

Мы ранее информировали, что министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что возвращение России в G7 является немыслимым.

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