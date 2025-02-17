Іспанія відповіла, чи надсилатиме війська до України

Іспанія не надсилатиме свої війська до України до встановлення миру.

Про це сказав іспанський міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес 17 лютого, передає Reuters.

Перед самітом європейських лідерів у Парижі він заявив, що поки зарано обговорювати розгортання військ в Україні.

"Зараз немає миру, тож зусилля повинні бути спрямовані на якнайшвидше його досягнення. Оскільки зрозуміло, що європейці завжди хотіли миру, якби це залежало від них та українців, ця війна ніколи б не розпочалася", - сказав він.

Альбарес додав, що перемовини про припинення війни не мають закінчуватися винагородою агресора: За його словами, мир - це не лише припинення вогню.

"Він має бути справедливим і витривалим. Не може бути нагород за загарбницькі війни, і це не може бути просто зупинкою перед майбутньою війною", - сказав він.

Раніше вже йшлося про промову іспанського очільника МЗС на саміті країн ЄС. Хосе Мануель Альбарес зробив важливу заяву, сказавши, що "Путін продовжить атакувати та бомбити Україну", тож миру поки що не буде.

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