Испания не будет направлять свои войска в Украину до установления мира.

Об этом сказал испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес 17 февраля, передает Reuters.

Перед саммитом европейских лидеров в Париже он заявил, что пока рано обсуждать развертывание войск в Украине.

"Сейчас нет мира, поэтому усилия должны быть направлены на скорейшее его достижение. Поскольку понятно, что европейцы всегда хотели мира, если бы это зависело от них и украинцев, эта война никогда не началась бы", — сказал он.

Альбарес добавил, что переговоры о прекращении войны не должны заканчиваться вознаграждением агрессора: По его словам, мир — это не только прекращение огня.

"Он должен быть справедливым и выносливым. Не может быть наград за захватнические войны, и это не может быть просто остановкой перед грядущей войной", — сказал он.

Ранее речь уже шла о речи испанского главы МИД на саммите стран ЕС. Хосе Мануэль Альбарес сделал важное заявление, сказав, что "П утин продолжит атаковать и бомбить Украину ", поэтому мира пока не будет.

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