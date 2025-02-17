Специальный представитель США Келлог сообщил, кто имеет право решать будущее Украины

США работают над гарантиями безопасности для Украины и будут обсуждать предложения с каждой стороной конфликта.

Специальный представитель президента США по Украине и России Кит Келлог подчеркнул, что мирное соглашение по Украине будет зависеть от выбора украинской стороны, в частности президента Зеленского.

Об этом сообщает издание Sky News.

Издание пишет, что Кит Келлог на своем выступлении отметил, что не будет никаких попыток навязать мирное соглашение Украине. Решение о прекращении войны будет принято совместно с украинским правительством. Келлог также рассказал о роли США как посредников в переговорах и важности гарантий безопасности для Украины в мирном процессе. США продолжают работать над мирным планом, но он временно приостановлен для учета европейских мнений.

Напомним, что 16 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в соседние с Саудовской Аравией Объединенные Арабские Эмираты. Зеленский заявил, что Украина не признает переговоры в Саудовской Аравии, потому что ничего о них не знает.

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