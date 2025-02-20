Буданов озвучив плани Росії щодо Польщі та України

Очільник ГУР акцентував, що питання безпеки нашого регіону автоматично стосуються як Польщі, так і України.

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія завжди намагалася і намагатиметься вбити клин у відносини між Польщею та Україною.

Про це очільник української військової розвідки сказав у інтерв’ю Defence 24.

Буданов зазначив, що Росія завжди була супротивником України та Польщі.

"Росія завжди намагалася і буде намагатися вбити клин у наші відносини, але ми віримо в мудрість наших народів і урядів. У нас велика і славна історія. А Росія завжди була нашим супротивником, а часто навіть ворогом. І разом ми неодноразово це долали", – висловився начальник ГУР.

Він також пригадав, як Польща від перших днів повномасштабної війни надала Україні максимальну підтримку. Буданов наголосив, що українці завжди пам’ятатимуть це і будуть вдячні польському народу та керівництву держави.

"Оскільки ми сусіди, питання безпеки нашого регіону автоматично стосуються як Польщі, так і України. Це наша спільна справа", – акцентував начальник воєнної розвідки.

До слова, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що якщо в Україні не вдасться зупинити російську агресію, РФ атакуватиме країни НАТО. Під загрозою можуть опинитися Польща та Литва.