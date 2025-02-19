Президент Литви запропонував Європі план підтримки України

Литовський президент Гітанас Науседа запропонував Європі свій план підтримки України, який складається з п'яти пунктів.

Про це він написав у соцмережі Х.

Науседа закликав європейські держави до негайних дій, щоб підтримати Україну та зміцнити безпеку Європи.

"Більше жодних розмов – час діяти", – підкреслив президент.

Запропонований план дій щодо України передбачає:

реальні гарантії безпеки для України – членство в НАТО має залишатися на столі;

Росія має відповідати за воєнні злочини, а санкції мають діяти до припинення агресії;

термінове фінансування виробництва озброєнь та 10 млрд євро для оборонної промисловості України;

арешт заморожених активів Росії та запровадження тарифів на імпорт з Росії/Білорусі;

прискорений вступ України до ЄС – до 2030 року.

Литовський президент наголосив, що безпека України є частиною європейської безпеки.

Зазначимо, нещодавно Литва передала Збройним силам України новий пакет допомоги.

Також, раніше ми повідомляли, що Литва готова направити військових інструкторів для підготовки української армії.

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