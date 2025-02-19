Президент Литви запропонував Європі план підтримки України

План складається з п’яти пунктів.
Литовський президент Гітанас Науседа запропонував Європі свій план підтримки України, який складається з п'яти пунктів.
Про це він написав у соцмережі Х.
Науседа закликав європейські держави до негайних дій, щоб підтримати Україну та зміцнити безпеку Європи.
"Більше жодних розмов – час діяти", – підкреслив президент.
Запропонований план дій щодо України передбачає:
- реальні гарантії безпеки для України – членство в НАТО має залишатися на столі;
- Росія має відповідати за воєнні злочини, а санкції мають діяти до припинення агресії;
- термінове фінансування виробництва озброєнь та 10 млрд євро для оборонної промисловості України;
- арешт заморожених активів Росії та запровадження тарифів на імпорт з Росії/Білорусі;
- прискорений вступ України до ЄС – до 2030 року.
Литовський президент наголосив, що безпека України є частиною європейської безпеки.
Зазначимо, нещодавно Литва передала Збройним силам України новий пакет допомоги.
Також, раніше ми повідомляли, що Литва готова направити військових інструкторів для підготовки української армії.
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