Одна з країн НАТО зробила заяву щодо відправлення миротворців до України

ЄС поки не відправляє миротворців до України.

Литва готова направити військових інструкторів для підготовки української армії, однак не планує розміщувати бойовий контингент для стримування РФ.

Про це розповіла старша радниця президента Литви Гітанаса Науседи Аста Скайсгіріте, пише LRT.

"Ми справді могли б допомогти Україні інструкторами, в цьому немає сумнівів. Але поки що ми не говоримо про відправлення будь-яких військових контингентів до України", — заявила Аста Скайсгіріте у вівторок на радіостанції Žinių Radijas.

Вона зробила цю заяву після того, як прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що готовий відправити війська до України в межах зусиль з підтримки можливого миру в країні, якщо буде досягнуто угоду щодо припинення вогню.

Однак інші великі європейські країни, зокрема Німеччина, сумніваються в доцільності присутності миротворчого контингенту в Україні.

За словами Скайсгіріте, необхідно знайти рішення для забезпечення безпеки військових до того, як Європа відправить миротворців.

"Країни ЄС могли б відправити миротворців до України, але проблема в безпеці та життях цих миротворців. Ми, звісно, не хочемо втратити своїх солдатів, тому нам слід подумати про способи їхнього захисту", — підкреслила радниця президента.

За її словами, питання розміщення миротворців ЄС в Україні все ще обговорюється. Однак вона сумнівається, що в Україні можна буде розмістити миротворців ООН, так звані "блакитні каски".

"Для того, щоб це сталося, обидві сторони [конфлікту] повинні домовитися. Теоретично існує можливість такої угоди, але я сумніваюся, що вона буде життєздатною на практиці", — зазначила Скайсгіріте.

Нагадаємо, Велика Британія, Франція та країни Північної Європи підтримують ідею відправлення миротворців до України в разі припинення вогню. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер чітко заявив, що Лондон готовий направити свої війська до України для забезпечення дотримання мирної угоди.

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