Президент Литвы предложил Европе план поддержки Украины

Литовский президент Гитанас Науседа предложил Европе свой план поддержки Украины, состоящий из пяти пунктов.

Об этом он написал в соцсети Х.

Науседа призвал европейские государства к немедленным действиям, чтобы поддержать Украину и укрепить безопасность Европы.

"Больше никаких разговоров – пора действовать", – подчеркнул президент.

Предложенный план действий по Украине предусматривает:

реальные гарантии безопасности для Украины – членство в НАТО должно оставаться на столе;

Россия должна отвечать за военные преступления, а санкции должны действовать до прекращения агрессии;

срочное финансирование производства вооружений и 10 млрд евро для оборонной промышленности Украины;

арест замороженных активов России и введение тарифов на импорт из России/Беларуси;

ускоренное вступление Украины в ЕС – до 2030 года.

Президент подчеркнул, что безопасность Украины является частью европейской безопасности.

Отметим, что недавно Литва передала Вооруженным силам Украины новый пакет помощи.

Также ранее мы сообщали, что Литва готова направить военных инструкторов для подготовки украинской армии.

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