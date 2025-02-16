Путін буде вести війну проти НАТО: Зеленський назвав цілі агресора

Український президент попередив про перспективу масштабного вторгнення Росії в деякі країни Європи вже цього літа.

Якщо російську агресію в Україні не вдасться зупинити, президент РФ Володимир Путін буде атакувати країни НАТО. Під загрозою російської окупації опиняться насамперед колишні радянські республіки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News.

Посилаючись на дані розвідки про військові навчання російської армії в Білорусі, Зеленський попередив про перспективу масштабного вторгнення Росії в деякі країни Європи вже цього літа.

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“Знаючи, що йому не вдалося нас окупувати, ми не знаємо, куди він піде. Є ризики, що це можуть бути Польща і Литва, тому що ми віримо — ми віримо, що Путін буде вести війну проти НАТО”, — сказав Зеленський.

При цьому він наголосив, повторивши своє повідомлення віцепрезиденту Джей Ді Венсу, з яким він зустрічався в п’ятницю в Мюнхені, якщо США вийдуть з НАТО, “це буде знищенням Альянсу”.

Зеленський попередив, що без загрози військової відповіді з боку США Росія почне окупацію частини Європи, особливо колишніх радянських країн. Він додав, що європейські члени НАТО не мають військового потенціалу, щоб захистити себе без США.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що російський президент Володимир Путін розмістить війська у Білорусі, щоб втягнути сусідню країну у війну та загрожувати країнам НАТО.

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