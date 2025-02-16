Путин будет вести войну против НАТО: Зеленский назвал цели агрессора

Украинский президент предупредил о перспективе масштабного вторжения России в некоторые страны Европы уже этим летом.

Если российскую агрессию в Украине не удастся остановить, президент РФ Владимир Путин будет атаковать страны НАТО. Под угрозой российской оккупации окажутся, прежде всего, бывшие советские республики.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News.

Ссылаясь на данные разведки о военных учениях российской армии в Беларуси, Зеленский предупредил о перспективе масштабного вторжения России в некоторые страны Европы уже этим летом.

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“Зная, что ему не удалось нас оккупировать, мы не знаем, куда он пойдет. Есть риски, что это могут быть Польша и Литва, потому что мы верим – мы верим, что Путин будет вести войну против НАТО”, – сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, повторив свое сообщение вице-президенту Джей Ди Венсу, с которым он встречался в пятницу в Мюнхене, что если США выйдут из НАТО, "это будет уничтожением Альянса".

Зеленский предупредил, что без угрозы военного ответа со стороны США Россия приступит к оккупации части Европы, особенно бывших советских стран. Он добавил, что у европейских членов НАТО нет военного потенциала, чтобы защитить себя без США.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что российский президент Владимир Путин разместит войска в Беларуси, чтобы втянуть соседнюю страну в войну и угрожать странам НАТО.

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