Буданов озвучил планы России по Польше и Украине

Глава ГУР акцентировал, что вопросы безопасности нашего региона автоматически касаются как Польши, так и Украины.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия всегда пыталась и будет пытаться вбить клин в отношения между Польшей и Украиной.

Об этом глава украинской военной разведки сказал в интервью Defence 24.

Буданов отметил, что Россия всегда была противником Украины и Польши.

"Россия всегда пыталась и будет пытаться вбить клин в наши отношения, но мы верим в мудрость наших народов и правительств. У нас большая и славная история. А Россия всегда была нашим противником, а часто даже врагом. И вместе мы неоднократно это преодолевали", – высказался начальник ГУР.

Он также напомнил, как Польша с первых дней полномасштабной войны оказала Украине максимальную поддержку. Буданов подчеркнул, что украинцы всегда будут помнить это и будут благодарны польскому народу и руководству государства.

"Поскольку мы соседи, вопросы безопасности нашего региона автоматически касаются как Польши, так и Украины. Это наше общее дело", – подчеркнул начальник военной разведки.

К слову, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что если в Украине не удастся остановить российскую агрессию, РФ будет атаковать страны НАТО. Под угрозой могут оказаться Польша и Литва.